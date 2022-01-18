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Директор ЦРУ посетил Украину на прошлой неделе

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Киев на прошлой неделе, где встретился с коллегами из местных спецслужб и украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает CNN.

"В прошлую среду директор Бернс посетил Киев в рамках ранее запланированного визита, где обсудил с коллегами из разведки опасения дальнейшим вторжением России на Украину", - цитирует заявление неназванного американского чиновника журналистка CNN Наташа Бертранд в твиттере.

Отмечается, что в ходе визита директор ЦРУ обсудил "текущие оценки рисков, с которыми столкнулась Украина".

"Он (Бернс - ИФ) также имел возможность обсудить текущую ситуацию с президентом Зеленским и усилия по деэскалации напряженности", - сообщил чиновник.

Журналист CNN указала, что Бернс служил ключевым посредником между США, Россией и Украиной в течение нескольких месяцев. В начале ноября он во время своего визита в Москву пообщался по телефону с президентом России Владимиром Путиным, чтобы выразить "серьезную" озабоченность США действиями РФ.

Ранее Бернс призвал США к бдительности в отношении планов России по Украине. Он отметил, что на политику России по отношению к Украине "важно ответить сильным сочетанием сдерживания, а также возможностями дипломатии".

США Украина ЦРУ Уильям Бернс

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