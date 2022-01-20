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Эксперты ООН сообщили о стремительном росте безработицы в Афганистане при талибах

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Международная организация труда (МОТ, специализированное учреждение ООН) заявляет, что в Афганистане после прихода к власти террористического движения "Талибан" (запрещено в России) в августе 2021 года работу потеряли более полумиллиона человек.

"Речь идет о статистике лишь за третий квартал. Эксперты МОТ опасаются, что к середине нынешнего года это число составит 900 тысяч", - говорится в сообщении на сайте ООН.

Отмечается, что такой стремительный рост уровня безработицы является следствием введения ограничений на занятость женщин и увольнения многих госслужащих, а также тяжелого экономического кризиса.

По данным экспертов МОТ, в целом, если считать потери на рынке труда по количеству часов, отработанных в афганской экономике, то в третьем квартале 2021 года они составили 13% по сравнению с гипотетическим сценарием без смены власти.

"Кризис в наибольшей степени затронул женщин. Так, уровень их занятости, и без того крайне низкий по мировым стандартам, в третьем квартале прошлого года снизился на 16%. К середине 2022 года прогнозируется его падение до 28%", - говорится в сообщении.

На этой неделе Группа экспертов ООН выразила крайнюю обеспокоенность по поводу нарушения права женщин на труд. По их словам, талибы запретили женщинам возвращаться на свои рабочие места, а также появляться в общественных местах без сопровождения мужчин. В стране было ликвидировано министерство по делам женщин и захвачены помещения Афганской независимой комиссии по правам человека.

Хроника 18 июля 2021 года – 20 января 2022 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан

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