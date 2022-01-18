Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:45Заразились
на 18.01В России 10 865 512+31 252В мире 330 892 651+2 815 766

ЕС запустил проекты помощи населению Афганистана на несколько сотен миллионов евро

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Европейский союз запустил проекты на сумму 268,3 млн евро на жизненно важные нужды населения Афганистана, средства направляются не правительству страны, а через учреждения ООН, работающие непосредственно с населением.

"Сегодня мы демонстрируем то, о чем говорили много раз: мы не бросим афганский народ, - сказала во вторник комиссар ЕС по международному партнерству Ютта Урпилайнен. - Проекты сосредоточены на здравоохранении, питании, обеспечении чистой водой, санитарии и образовании, особенно для женщин и девочек. Мы также поддерживаем деятельность (местных жителей), приносящую доход, продовольственную безопасность и обеспечивающую работу местных рынков".

В пресс-релизе Еврокомиссии отмечается, что поддержка ЕС касается прежде всего образования, здравоохранения, в том числе беженцев, мигрантов и внутренне перемещенных лиц.

Она включает помощь учителям в государственных школах (194 тысячам учителей по 90 евро в месяц на два зимних месяца), денежные переводы семьям при условии посещения школы их девочками, доставку еды на дом школьникам, улучшение систем тестирования, эпиднадзора и состояния больниц для борьбы с COVID-19. Проект стоимостью 15 млн евро позволит 23 тысячам предпринимателей, в основном женщинам, получить техническую и финансовую помощь для развития и расширения бизнеса.

ЕС запустил пять новых проектов на общую сумму 79 млн евро для решения проблемы вынужденно перемещенных лиц и мигрантов в самом Афганистане, а также Иране, Пакистане и странах Центральной Азии.

Запуск новых проектов - это ключевая веха в рамках общего пакета помощи в размере 1 млрд евро, о котором объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре 2021 года.

ЕС оказывает помощь, минуя действующее правительство Афганистана, которое состоит из представителей "Талибана" (запрещен в РФ). Определены пять контрольных показателей для любого будущего взаимодействия с де-факто властями Афганистана. Прежде всего, это защита прав человека, особенно женщин и девочек. Нормальное сотрудничество ЕС с Кабулом остается замороженным, пока эти контрольные показатели не будут достигнуты.

ЕС АФганистан

Новости

WSJ заявила о планах США ввести санкции против "пророссийских сепаратистов" на Украине

WSJ заявила о планах США ввести санкции против "пророссийских сепаратистов" на Украине

В Белом доме считают Россию способной атаковать Украину в любой момент

В НАСА заявили, что отсек модуля "Звезда" МКС могут изолировать навсегда

В НАСА заявили, что отсек модуля "Звезда" МКС могут изолировать навсегда

"Молдовагаз" выплатил "Газпрому" лишь треть аванса за январь

Доходность 10-летних US Treasuries выросла до максимума за два года

Brent подорожала до $87,11 за баррель

Премьер Молдавии не исключила введения режима ЧП из-за нехватки газа

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Вильнюс нашел в отчете ИКАО грубые нарушения участников инцидента с Ryanair

Вильнюс нашел в отчете ИКАО грубые нарушения участников инцидента с Ryanair
Массовые протесты в Казахстане

В Алма-Ате отменят комендантский час и сохранят "красный" уровень тревоги

В Алма-Ате отменят комендантский час и сохранят "красный" уровень тревоги

Шестеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Доминикане

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });