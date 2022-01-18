ЕС запустил проекты помощи населению Афганистана на несколько сотен миллионов евро

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Европейский союз запустил проекты на сумму 268,3 млн евро на жизненно важные нужды населения Афганистана, средства направляются не правительству страны, а через учреждения ООН, работающие непосредственно с населением.

"Сегодня мы демонстрируем то, о чем говорили много раз: мы не бросим афганский народ, - сказала во вторник комиссар ЕС по международному партнерству Ютта Урпилайнен. - Проекты сосредоточены на здравоохранении, питании, обеспечении чистой водой, санитарии и образовании, особенно для женщин и девочек. Мы также поддерживаем деятельность (местных жителей), приносящую доход, продовольственную безопасность и обеспечивающую работу местных рынков".

В пресс-релизе Еврокомиссии отмечается, что поддержка ЕС касается прежде всего образования, здравоохранения, в том числе беженцев, мигрантов и внутренне перемещенных лиц.

Она включает помощь учителям в государственных школах (194 тысячам учителей по 90 евро в месяц на два зимних месяца), денежные переводы семьям при условии посещения школы их девочками, доставку еды на дом школьникам, улучшение систем тестирования, эпиднадзора и состояния больниц для борьбы с COVID-19. Проект стоимостью 15 млн евро позволит 23 тысячам предпринимателей, в основном женщинам, получить техническую и финансовую помощь для развития и расширения бизнеса.

ЕС запустил пять новых проектов на общую сумму 79 млн евро для решения проблемы вынужденно перемещенных лиц и мигрантов в самом Афганистане, а также Иране, Пакистане и странах Центральной Азии.

Запуск новых проектов - это ключевая веха в рамках общего пакета помощи в размере 1 млрд евро, о котором объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре 2021 года.

ЕС оказывает помощь, минуя действующее правительство Афганистана, которое состоит из представителей "Талибана" (запрещен в РФ). Определены пять контрольных показателей для любого будущего взаимодействия с де-факто властями Афганистана. Прежде всего, это защита прав человека, особенно женщин и девочек. Нормальное сотрудничество ЕС с Кабулом остается замороженным, пока эти контрольные показатели не будут достигнуты.