Белый дом сообщил о рекордном объеме помощи США Украине за последнее время

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Вашингтон за последнее время оказал самую крупную помощь Украине, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"США предоставили Украине помощи больше, чем когда-либо прежде в истории, в том числе и оборонительные системы", - заявила Джен Псаки на пресс-конференции в четверг.

Данное заявление прозвучало на фоне сохраняющейся с осени напряженности на российско-украинской границе. Украина, США и их партнеры сообщают, что Россия сконцентрировала на границе с Украиной около 100 тысяч военных, и выражают опасения по поводу возможного вторжения войск РФ на украинскую территорию. Москва не раз эти обвинения отвергала, заявляя, что не собирается нападать на Украину и что проводимые на ее территории учения никому не угрожают.

На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена в конце декабря прошлого года без лишней огласки санкционировала выделение Украине дополнительной помощи на сферу безопасности в размере $200 млн.