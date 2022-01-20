Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:44Заразились
на 20.01В России 10 938 261+38 850В мире 338 981 264+4 879 657

Белый дом сообщил о рекордном объеме помощи США Украине за последнее время

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Вашингтон за последнее время оказал самую крупную помощь Украине, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"США предоставили Украине помощи больше, чем когда-либо прежде в истории, в том числе и оборонительные системы", - заявила Джен Псаки на пресс-конференции в четверг.

Данное заявление прозвучало на фоне сохраняющейся с осени напряженности на российско-украинской границе. Украина, США и их партнеры сообщают, что Россия сконцентрировала на границе с Украиной около 100 тысяч военных, и выражают опасения по поводу возможного вторжения войск РФ на украинскую территорию. Москва не раз эти обвинения отвергала, заявляя, что не собирается нападать на Украину и что проводимые на ее территории учения никому не угрожают.

На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена в конце декабря прошлого года без лишней огласки санкционировала выделение Украине дополнительной помощи на сферу безопасности в размере $200 млн.

США Украина Россия

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Премьер Франции объявил о введении вакцинных пропусков с 24 января

Лавров прибыл в Женеву, где в пятницу состоятся его переговоры с Блинкеном

Лавров прибыл в Женеву, где в пятницу состоятся его переговоры с Блинкеном
Пандемия коронавируса

Национальный совет Австрии проголосовал за обязательную вакцинацию от COVID-19

Госдеп обвинил Кремль в "историческом ревизионизме" и создании экосистемы пропаганды

Госдеп обвинил Кремль в "историческом ревизионизме" и создании экосистемы пропаганды

Референдум по изменению Конституции Белоруссии назначен на 27 февраля

Компания "Молдовагаз" полностью выплатила "Газпрому" аванс за январь

Компания "Молдовагаз" полностью выплатила "Газпрому" аванс за январь

WSJ связала визит главы ЦРУ в ФРГ с позицией Берлина по "Северному потоку 2"

Молдавская комиссия по ЧС выделила деньги на аванс "Газпрому" за январь

Джонсону пока не грозит вотум недоверия из-за отсутствия необходимого числа обращений

Джонсону пока не грозит вотум недоверия из-за отсутствия необходимого числа обращений

НАТО проведет в начале марта крупнейшие учения за Полярным кругом

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });