Великобритания доставила на Украину легкие противотанковые системы

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - На Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании Вооруженным силам Украины в виде новых легких противотанковых средств, сообщается на сайте украинского Министерства обороны.

Заместитель министра обороны Украины по европейской интеграции Анатолий Петренко отметил, что это укрепит оборонные способности Украины, а предоставленные средства будут использованы исключительно в оборонных целях.

"Безусловно, это укрепит наши войска, это усилит наши оборонные способности. И я хочу подчеркнуть, что эта помощь будет использована исключительно в оборонных целях, для защиты наших войск, для защиты критической инфраструктуры и для защиты мирного населения от любых проявлений, любых действий, которые смогут привести к эскалации" - подчеркнул он.

Также замминистра обороны Украины по вопросам европейской интеграции поблагодарил народ и правительство Великобритании за оказанную поддержку и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.