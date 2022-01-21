Сенату США не хватает времени на рассмотрение законопроекта о санкциях против РФ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Американским сенаторам не хватает времени для рассмотрения предложенного демократами законопроекта о санкциях в отношении РФ в случае эскалации напряженности вокруг Украины, сообщает издание Roll Call.

"Это проблема", - сказал высокопоставленный член комитета Сената по международным отношениям Джим Риш о сжатых сроках, которые есть у законодателей, чтобы достичь соглашения по проекту о санкциях.

"На сто процентов, график работы Сената сейчас не в нашу пользу", - отметил в беседе с изданием сотрудник из Демократической партии сената. "Песок в песочных часах вот-вот закончится", - добавил он.

Отмечается, что один из авторов законопроекта, председатель комитета Сената по иностранным делам Роберт Менендес первоначально планировал использовать эту неделю для обеспечения поддержки республиканцев. Голосование по законопроекту предполагалось провести на следующей неделе. По данным издания, эти планы нарушила непогода и новый штамм COVID-19 "омикрон".

Таким образом, сейчас из-за графика Сената перед законодателями стоит задача "сделать что-то вовремя" и "повлиять на стратегические расчеты" властей РФ в ситуации с Украиной.

Ранее на этой неделе демократы, у которых большинство в Сенате, подготовили и представили законопроект, предусматривающий санкции против России в случае ее нападения на Украину. В него входят персональные санкции против первых лиц государства и высокопоставленных военных, а также меры против российских банков и госдолга, санкции против владельцев сырьевых компаний и газопровода "Северный поток 2".