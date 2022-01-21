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Посол РФ заявил, что США пытаются свести дискуссию о безопасности к проблеме Украины

Посол РФ заявил, что США пытаются свести дискуссию о безопасности к проблеме Украины
Анатолий Антонов
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Заявления американских официальных представителей в последнее время наводят на мысль, что Соединенные Штаты хотели бы ограничить обсуждение вопроса о гарантиях безопасности в Европе украинской проблематикой, отметил посол России в США Анатолий Антонов.

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"Складывается впечатление, что в США заранее готовят почву для того, чтобы свести дискуссию о гарантиях безопасности в Европе к пресловутой "российской агрессии" против Украины", - сказал он, сославшись на "масштаб словесных интервенций", к которым прибегают в Госдепе накануне предстоящей встречи глав внешнеполитических ведомств России и США в Женеве.

Посол подчеркнул неприемлемость таких действий, добавив, что они "не несут в себе никакой добавленной стоимости для решения проблем глобальной безопасности и приводят к дальнейшей деградации отношений между двумя странами". По его словам, "Вашингтон по-прежнему раздувает мыльный пузырь на основе голословных обвинений и продолжает опровергать объективные факты о происходящем на Украине, называя их "мифами российской пропаганды".

В ответ на обвинения в адрес Москвы о наращивании российских войск вблизи украинских границ Антонов сказал, что РФ вправе сама решать, где и как дислоцировать свои вооруженные силы, а также проводить учения, включая совместные с союзниками.

"Это наше суверенное право. Будем и впредь руководствоваться этой логикой, которая отвечает интересам национальной безопасности Российской Федерации", - подчеркнул он и напомнил, что "США не стесняются активных маневров около нашей территории на всех потенциальных театрах военных действий", в том числе с заходом в Черное море и использованием стратегической авиации.

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Посол также нашел несоответствие в утверждениях об оборонительном характере НАТО и реальными действиями альянса. "Безудержное расширение блока и поглощение все новых территорий сопровождается размещением там современной военной инфраструктуры", - сказал он.

При этом дипломат отметил, что в странах Восточной Европы строятся полигоны и объекты долговременного складирования вооружений, обеспечиваются возможности для наращивания иностранного военного присутствия.

"Все это делается для силового подкрепления конфронтационной риторики НАТО и потенциально может быть задействовано для ускорения доставки тяжелой военной техники и личного состава ВС стран-членов блока к границам нашей страны", - заявил Антонов.

Он коснулся темы расширения НАТО и рекомендовал ознакомиться с записью беседы в 1990 году Михаила Горбачева и госсекретаря Джеймса Бейкера, который, в частности, заявил, что "не будет расширения юрисдикции НАТО или сил НАТО ни на дюйм на восток".

"В таких условиях непонятно упорство, с которым США настаивают, что никогда не давали обещаний не расширяться на Восток", - сказал российский дипломат.

Кроме того, посол назвал "трепом" пропагандистов "информационные вбросы" Запада о якобы применении Россией боевых отравляющих веществ.

Антонов напомнил, что Россия завершила процесс уничтожения национальных запасов химического оружия в 2017 году, в то время как США "все еще остаются единственной страной-участницей Химконвенции, которая до сих пор не выполнила свои международные обязательства".

Заявление Антонова прозвучало в преддверии встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, которая пройдет в пятницу, 21 января, в Женеве.

США Россия Украина Анатолий Антонов

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