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Антонов назвал заявления госдепа о нарушениях в Чечне информационной борьбой против РФ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Посол России в США Анатолий Антонов считает заявления госдепартамента США о так называемых нарушениях прав человека в Чечне попыткой вмешательства в российские внутренние дела и частью оголтелой информационной борьбы против РФ.

"Рассматриваем выдержанные в прокурорской тональности претензии и обвинения, не подкрепленные к тому же достоверными данными о так называемых "репрессиях" в Чечне, как попытку вмешательства в российские внутренние дела и часть оголтелой информационной борьбы против нашей страны", - говорится в заявлении Антонова, опубликованного на странице посольства в социальной сети.

Антонов также отметил, что в вопросах прав человека США следует улучшать собственные "каноны демократии", а не заниматься нравоучениями.

США Анатолий Антонов

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