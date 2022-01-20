Госдеп обвинил Кремль в "историческом ревизионизме" и создании экосистемы пропаганды

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Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Госдепартамент США опубликовал справку, в которой привел пять основных направлений "ложного нарратива" Кремля, который российские военные и спецслужбы вбрасывают в глобальную информационную систему, создавая "экосистему дезинформации и пропаганды".

"Эти нарративы применяются как шаблон, который позволяет Кремлю формировать информационную среду в соответствии с его политическими целями, с одним неизменным условием - полным игнорированием правды", - говорится в пресс-релизе.

В первую очередь Госдеп привел тезис "Россия - это невинная жертва", который российские чиновники применяют, представляя свою страну вечной жертвой, а ее "агрессивные действия - вынужденным ответом на действия США и их демократических союзников".

Комментируя эту тему, Госдеп отметил "излюбленный штамп" Москвы - "русофобия", и даже привел график частоты употребления этого термина российским МИДом и ресурсами Sputnik и RT в период с 2001 по 2017 годы. "После вторжения на Украину в 2014 году российское правительство и контролируемые государством пропагандистские издания стали обвинять любого, кто ставит под сомнения действия России, злобными русофобами", отметили составители справки.

Второй темой в документе назван "исторический ревизионизм".

"Когда история не соответствует политическим целям Кремля, российские официальные лица и подконтрольные им прокси-голоса отрицают исторические события или искажают исторические нарративы, пытаясь представить Россию в более выгодном свете и служа ее внутренней и геополитической повестке дня", - отмечается в пресс-релизе. По оценке ведомства, Россия предвзято говорит о пакте Молотова-Риббентропа 1939 года, об истории украинской государственности, действиях НАТО во время распада СССР, о ГУЛАГе, голоде на Украине 1930-х годов.

В этом разделе упоминается статья Владимира Путина о Второй мировой войне и "мюнхенском сговоре", в котором высказанная версия начала войны названа "искаженной", а роль Советского союза - приуменьшенной.

Третьей темой в докладе назван "неминуемый крах западной цивилизации", который в России связывают в том числе с отказом от традиционных ценностей и борьбой за равенство полов, за права ЛГБТ и поддержку мультикультурализма. В Госдепе отметили, что это старейший дезинформирующий нарратив России, а первые упоминания о "загнивающем Западе" датируются XIX веком.

Еще один тезис сводится к тому, что не соответствующие геополитическим интересам Кремля общественные движения в поддержку демократии - это "оплаченные Соединенными Штатами попытки цветных революций". В Госдепе напомнили, что Россия обвиняла США в подстрекательстве или даже организации "цветных революций" в Грузии, Молдавии, Казахстане, Киргизии, на Украине, на Ближнем Востоке и в Африке. "Кремлю трудно допустить, что у всех людей должно быть право на свободу выражения, и что правительства должны быть подотчетны гражданам", - говорится в этом пункте справки.

"Реальность такова, какой ее хочет видеть Кремль", - гласит пятый тезис доклада. В этом пункте Госдеп обвиняет российские власти и СМИ в создании ложной реальности, часто противоречивых версий событий, переплетение которых порождает сумятицу и непонимание и мешает адекватно реагировать. Эта технология, по мнению дипломатов, применялась в нарративе вокруг войны с Грузией в 2008 году, катастрофой малайзийского Boeing на Украине и отравлением в Солсбери перебежчика из ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В институте политологии лондонского King"s College подсчитали, что за четыре недели после отравления Скрипалей RT и Sputnik опубликовали 738 статей со 138 противоречивыми версиями событий, пишет Госдеп.

"Российские военные и разведывательные ведомства вовлечены в функционирование российской экосистемы дезинформации и пропаганды, в том числе во враждебные операции в соцсетях, открытое и скрытое использование подконтрольных интернет-СМИ, во внедрении дезинформации в ТВ- и радиопрограммы, в проведении конференций с целью повлиять на ее участников и убедить в неправде, будто Украина, а не Россия, виновна в росте напряженности в регионе, и в эффективном использовании киберопераций для дискредитации СМИ и взломе и обнародовании (данных - ИФ)", - полагает Госдеп.