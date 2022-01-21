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Блинкен поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Лавровым

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в пятницу в Женеве на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Вашингтон надеется понять, готова ли Москва следовать путем дипломатии в урегулировании ситуации на российско-украинской границе.

В миреЛавров прибыл в Женеву, где в пятницу состоятся его переговоры с БлинкеномЛавров прибыл в Женеву, где в пятницу состоятся его переговоры с БлинкеномЧитать подробнее

"Я думаю, что завтра мы узнаем больше. По крайней мере, я надеюсь, что завтра мы узнаем больше о том, действительно ли Россия привержена попыткам разрешить эти разногласия дипломатическим путем, путем диалога, или нет", - сказал он в интервью германскому телеканалу ZDF.

Блинкен подчеркнул, что не ожидает никаких прорывов. По его словам, США желают разобраться, к чему привели недавние переговоры с Россией в рамках диалога по стратегической стабильности, Совета Россия-НАТО и с ОБСЕ.

"Я думаю, что это важный момент для того, чтобы оценить с министром иностранных дел Лавровым, где мы находимся, посмотреть, какие выводы Россия делает из этих дипломатических бесед", - заявил американский дипломат.

Он добавил, что Вашингтон на протяжении многих лет "проявлял добрую волю" по отношению к Москве, "желая работать с Россией". В качестве примеров желаемого сотрудничества с РФ Блинкен привел борьбу с COVID-19, изменение климата, новые технологии - "проблемы, которые затрагивают всех наших граждан".

"Мы ничего так не хотели бы, как развивать более стабильные, предсказуемые отношения с Россией", - сказал госсекретарь, подчеркнув, что, "к сожалению, нам постоянно отказывали".

Переговоры Блинкена и Лаврова пройдут 21 января в Женеве. Перед этим госсекретарь США посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой, и Берлин, где пообщался с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Страны Запада обеспокоены наращиванием и передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Москва не раз заявляла, что не собирается нападать на соседнее государство.

США Россия Украина Энтони Блинкен Сергей Лавров

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