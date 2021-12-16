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Япония выбрала вакцины против COVID-19 для бустерных прививок

Теперь японцы могут сделать третью прививку препаратами от Pfizer и Moderna

Япония выбрала вакцины против COVID-19 для бустерных прививок
Фото: Matic Zorman/Getty Images

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Япония в четверг на основании рекомендаций экспертов министерства здравоохранения официально одобрила вакцину Moderna от COVID-19 для своей программы по бустерной вакцинации, которая началась в этом месяце.

В рекомендациях отмечается, что препарат может использоваться для третьих уколов лицам в возрасте 18 лет и старше.

Для этих целей ранее была рекомендована вакцина Pfizer. Дополнительный укол уже был сделан 71 тыс. человек.

В Японии полностью вакцинировано почти 80% населения, что является самым высоким показателем среди стран G7.

Японские СМИ сообщили, что накануне запрос на одобрение к применению в Японии разработанной ею вакцины от коронавируса Novavax подала компания Takeda Pharmaceutical Co Ltd.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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В Лондоне в центрах по вакцинации выстроились длинные очереди. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что у всех жителей Англии будет возможность получить бустерную дозу вакцины против COVID-19 до конца года для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".13 декабря. На третьем месте по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 189 867 заболевших.10 декабря. Минздрав Кипра объявил об обнаружении первых в стране случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".8 декабря. В Берне активисты зажгли около 12 000 свечей в память о жителях Швейцарии, умерших от коронавируса.7 декабря. Рождественская ель, изготовленная из пустых ампул из-под вакцины от коронавируса COVID-19, установлена в крупнейшем центре вакцинации в Бухаресте.6 декабря. Президент ЮАР заявил о четвертой волне COVID-19 в стране. За прошедшую неделю число выявляемых за сутки случаев заражения в стране возросло в пять раз.6 декабря. Жительницам Иркутска предлагают сделать маникюр с QR-кодом.6 декабря. В Брюсселе около 8 тыс. человек приняли участие в акции протеста против ограничительных мер из-за пандемии COVID-19, введения санитарных паспортов и возможной перспективы обязательной вакцинации.6 декабря. В РФ штамм коронавируса "омикрон" подтвердился у двух вернувшихся из ЮАР граждан.5 декабря. Школьникам во многих странах мира пришлось прервать очное обучение из-за пандемии COVID-19, но в некоторых странах они уже вернулись к учебе в обычном режиме. На фото: ученица проходит экспресс-тест на антиген COVID-19 перед посещением занятия в начальной школе в Маниле, Филиппины.3 декабря. В Европе продолжают регистрировать высокие показатели распространения коронавируса. В Германии за сутки выявили 74,3 тыс. новых случаев заражения COVID-19, почти 400 человек скончались.1 декабря. Бразилия стала первой страной Южной Америки, где впервые диагностировали новый штамм коронавируса "омикрон".
В Лондоне в центрах по вакцинации выстроились длинные очереди. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что у всех жителей Англии будет возможность получить бустерную дозу вакцины против COVID-19 до конца года для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".
Хроника 09 января 2020 года – 16 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Япония Коронавирус Moderna Pfizer

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