Япония выбрала вакцины против COVID-19 для бустерных прививок

Теперь японцы могут сделать третью прививку препаратами от Pfizer и Moderna

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Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Япония в четверг на основании рекомендаций экспертов министерства здравоохранения официально одобрила вакцину Moderna от COVID-19 для своей программы по бустерной вакцинации, которая началась в этом месяце.

В рекомендациях отмечается, что препарат может использоваться для третьих уколов лицам в возрасте 18 лет и старше.

Для этих целей ранее была рекомендована вакцина Pfizer. Дополнительный укол уже был сделан 71 тыс. человек.

В Японии полностью вакцинировано почти 80% населения, что является самым высоким показателем среди стран G7.

Японские СМИ сообщили, что накануне запрос на одобрение к применению в Японии разработанной ею вакцины от коронавируса Novavax подала компания Takeda Pharmaceutical Co Ltd.