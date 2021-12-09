Японские исследователи подтвердили повышенную контагиозность "омикрона"

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Проведенное в Японии исследование показало, что штамм коронавируса "омикрон" на ранней стадии заболевания преодолевает имунитет в четыре раза активнее, чем вариант "дельта", передает Bloomberg.

"Вариант "омикрон" заразнее, он преодолевает иммунитет, выработанный как естественным путем, так и с помощью вакцинации", - заявил агентству автор исследования Хироси Нисиура, профессор Киотского университета, специалист по математическому моделированию инфекционных заболеваний.

Пока ученые могут отметить, что при "омикроне" заболевание протекает в основном в легкой форме, тяжелых случаев болезни наблюдается мало.

Аналогичные наблюдения пока делают медики и ученые в ЮАР, которые первые начали изучать "омикрон".

Ранее компании Pfizer и BioNTech объявили, что три дозы их вакцины от коронавируса нейтрализуют "омикрон".