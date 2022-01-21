Лавров предупредил США о последствиях дальнейшего игнорирования озабоченностей РФ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи в Женеве заявил госсекретарю США Энтони Блинкену о серьезных последствиях дальнейшего игнорирования озабоченностей России, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и НАТО территории Украины.

"До Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Российской Федерации, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия", - говорится в распространенном в пятницу вечером сообщении МИД РФ.

Там отметили, что "этого можно избежать, если Вашингтон позитивно отреагирует на наши проекты соглашений по гарантиям безопасности, письменную постатейную реакцию американской стороны на которые мы ожидаем получить на следующей неделе".

В МИД РФ сообщают, что на встрече "проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам предоставления правовых гарантий обеспечения безопасности России".

Главы внешнеполитических ведомств предметно обсудили ключевые положения проектов международно-правовых соглашений, переданных ранее США и странам-членам НАТО. "В данном контексте министр указал на императивность строгого следования краеугольному принципу "неделимости безопасности", зафиксированному в ряде многосторонних документов, прежде всего, в Хартии европейской безопасности, подписанной на высшем уровне в Стамбуле в 1999 году", - говорится в сообщении.

Согласно ему, особое внимание было уделено внутриукраинскому конфликту. "Подчеркнута необходимость скорейшего и полноформатного выполнения Киевом "Комплекса мер", включая налаживание прямого диалога с властями ЛНР и ДНР", - отметили на Смоленской площади.

Кроме того, состоялась "сверка часов" о перспективах восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) вокруг иранской ядерной программы.