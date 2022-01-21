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Лавров предупредил США о последствиях дальнейшего игнорирования озабоченностей РФ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи в Женеве заявил госсекретарю США Энтони Блинкену о серьезных последствиях дальнейшего игнорирования озабоченностей России, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и НАТО территории Украины.

"До Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Российской Федерации, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия", - говорится в распространенном в пятницу вечером сообщении МИД РФ.

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Там отметили, что "этого можно избежать, если Вашингтон позитивно отреагирует на наши проекты соглашений по гарантиям безопасности, письменную постатейную реакцию американской стороны на которые мы ожидаем получить на следующей неделе".

В МИД РФ сообщают, что на встрече "проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам предоставления правовых гарантий обеспечения безопасности России".

Главы внешнеполитических ведомств предметно обсудили ключевые положения проектов международно-правовых соглашений, переданных ранее США и странам-членам НАТО. "В данном контексте министр указал на императивность строгого следования краеугольному принципу "неделимости безопасности", зафиксированному в ряде многосторонних документов, прежде всего, в Хартии европейской безопасности, подписанной на высшем уровне в Стамбуле в 1999 году", - говорится в сообщении.

Согласно ему, особое внимание было уделено внутриукраинскому конфликту. "Подчеркнута необходимость скорейшего и полноформатного выполнения Киевом "Комплекса мер", включая налаживание прямого диалога с властями ЛНР и ДНР", - отметили на Смоленской площади.

Кроме того, состоялась "сверка часов" о перспективах восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) вокруг иранской ядерной программы.

Сергей Лавров МИД РФ США Энтони Блинкен

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