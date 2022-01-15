Боррель обсудил с Блинкеном подготовку мер сдерживания России

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Одной из тем последних консультаций главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и госсекретаря США Энтони Блинкена стала "подготовка мер сдерживания" России в связи с "наращиванием российской военной мощи вокруг Украины".

"Высокий представитель Боррель и госсекретарь Блинкен подтвердили поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подчеркнули необходимость деэскалации и полного выполнения Россией Минских соглашений. Они рассмотрели текущую подготовку мер сдерживания и активной международной реакции с тяжелыми последствиями для России в случае дальнейшей агрессии против Украины", - говорится в коммюнике Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

В распространенном в Брюсселе вечером в субботу документе сообщается, что после неформального совещания накануне Совета ЕС по иностранным делам во французском Бресте Боррель и Блинкен обсудили "наращивание российской военной мощи вокруг Украины и проинформировали друг друга о последних дипломатических переговорах, связанных с попытками России переопределить механизмы безопасности в Европе".

В сообщении ЕВС говорится, что стороны "отвергли российскую инициативу по восстановлению сфер влияния в Европе и подчеркнули свою решимость продолжать интенсивные консультации по этому и другим вопросам между США и ЕС, представляя сильный, четкий и единый трансатлантический фронт".

В то же время они заявили, что ЕС и США "остаются открытыми для диалога с Россией, но никогда в ущерб свободе, суверенитету, независимости членов трансатлантического сообщества и их партнеров или в ущерб уважению фундаментальных ценностей и соответствующих международных обязательств".

ЕВС напоминает, что министры иностранных дел государств-членов ЕС договорились в пятницу в Бресте о дальнейшем укреплении координации с США, НАТО и о расширении сотрудничества Европейского союза в рамках ОБСЕ.