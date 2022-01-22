Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:44Заразились
на 21.01В России 10 987 774+49 513В мире 342 524 920+3 543 656

Зеленский подписал указ о санкциях против ряда российских предприятий

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных экономических санкций против российских предприятий и организаций, сообщил сайт главы государства.

Решение о вводе санкций против российских предприятий, компаний, организаций принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) 30 декабря 2021 года. Зеленский 21 января указом №19 ввел в действие решение СНБО.

Как отмечается, под санкции попали 24 предприятия. Для них введены одинаковые ограничения. В частности, это блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины. приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или остановка лицензий и документов разрешительного характера, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности.

Украина Россия Владимир Зеленский

Новости по теме

Новости

Режим повышенной террористической опасности в Байконуре запланировали отменить 24 января

Режим повышенной террористической опасности в Байконуре запланировали отменить 24 января

ФРГ не дала Эстонии одобрение для поставок вооружения немецкого происхождения Украине

ФРГ не дала Эстонии одобрение для поставок вооружения немецкого происхождения Украине

Военный вертолет в Белоруссии совершил вынужденную посадку из-за неполадок

Переговоры Лаврова и Блинкена завершились без прорывов. Обобщение

Переговоры Лаврова и Блинкена завершились без прорывов. Обобщение

Лавров предупредил США о последствиях дальнейшего игнорирования озабоченностей РФ

Троих россиян приговорили к штрафу на Шри-Ланке за уничтожение жуков

Давосский форум пройдет в конце мая

Давосский форум пройдет в конце мая

Премьер Молдавии упрекнула "Газпром" в недружественном поведении

Блинкен заявил, что услышал слова Лаврова об отсутствии планов нападения на Украину

Лавров заявил о попытках ЕС создать свою сферу влияния на западе Балкан

Лавров заявил о попытках ЕС создать свою сферу влияния на западе Балкан
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });