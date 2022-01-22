Зеленский подписал указ о санкциях против ряда российских предприятий

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных экономических санкций против российских предприятий и организаций, сообщил сайт главы государства.

Решение о вводе санкций против российских предприятий, компаний, организаций принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) 30 декабря 2021 года. Зеленский 21 января указом №19 ввел в действие решение СНБО.

Как отмечается, под санкции попали 24 предприятия. Для них введены одинаковые ограничения. В частности, это блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины. приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или остановка лицензий и документов разрешительного характера, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности.