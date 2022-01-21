Блинкен и Кулеба обсудили итоги встреч в Европе по ситуации вокруг Украины

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой обсудил поездку в Европу в рамках реагирования на военное наращивание сил России близ Украины, сообщает Госдеп США.

"Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня по телефону с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой по поводу итогов его поездки в Европу в качестве реакции на ничем не спровоцированное российское наращивание военных сил близ границ Украины", - говорится в пресс-релизе госдепа.

Как отмечается в документе, госсекретарь сообщил украинскому коллеге, в частности, о встречах с высокопоставленными официальными лицами России и стран Европы в Женеве и Берлине.

"Госсекретарь подчеркнул, что любые дальнейшие шаги России по вторжению (на Украину - ИФ) повлекут за собой быстрый, суровый и единый ответ от США и союзников", - подчеркивается в пресс-релизе.

Блинкен также вновь выразил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также подчеркнул, что никаких решений по поводу Украины не будет принято без Украины.

В пятницу в Женеве прошли переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Блинкен согласился предоставить Москве письменный ответ на ее предложения по безопасности и встретиться вновь в рамках усилий по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины. Госсекретарь заявил после переговоров в Женеве, что услышал слова Лаврова об отсутствии у РФ планов вторжения на Украину, однако США нужны более весомые доказательства подобной позиции Москвы.

Ранее на этой неделе Блинкен посетил Киев и Берлин, где провел встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, а также с замглавы внешнеполитического ведомства Великобритании, госминистром Джеймсом Клеверли.