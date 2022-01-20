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Блинкен и Шольц обсудили меры в отношении РФ на случай ее нападения на Украину

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен и канцлер ФРГ Олаф Шольц в четверг подтвердили общность позиции касательно жестких последствий для России в случае усиления ее агрессии против Украины, а также обсудили вызовы со стороны Китая, сообщает Госдепартамент.

"Канцлер и госсекретарь вновь заявили о непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также совместную приверженность ввести жесткие меры в случае, если Россия усилит агрессию против Украины", - говорится в пресс-релизе Госдепа.

"Они также обсудили вызовы, которые представляет Китайская народная республика", - отмечается в документе.

Блинкен и Шольц также затронули тему восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Они, в частности, заявили о необходимости оперативно вернуться к выполнению обязательств по ядерному соглашению, пока не станет слишком поздно.

Блинкен находится в европейской командировке, в ходе которой он уже посетил Киев и Берлин, а завтра, 21 января, в Женеве проведет встречу с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

США Германия Энтони Блинкен Олаф Шольц

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