Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:44Заразились
на 21.01В России 10 987 774+49 513В мире 342 524 920+3 543 656

Суд в США приговорил Фрумана к году тюрьмы за незаконное финансирование политиков

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Американский суд приговорил к году тюрьмы и к штрафу в $10 тысяч выходца из СССР Игоря Фрумана за участие в схеме по незаконному финансированию республиканцев, сообщает Associated Press.

Согласно решению суда, 55-летний Фруман должен 15 марта явиться в тюрьму и начать отбывать этот срок.

В сентябре 2021 года он признал себя виновным только по одному пункту обвинения: в том, что просил российского предпринимателя Андрея Муравьева выделить деньги для кампаний политиков-республиканцев. Подобное иностранное финансирование в США запрещено. При этом, как отмечает агентство, к Муравьеву у судебных властей США претензий нет.

Обвинение требовало более жесткого наказания, а защита просила вообще не приговаривать Фрумана к заключению, мотивируя это тем, что ранее он не нарушал закон.

Фруман - один из выходцев из бывшего СССР, организовавших схему, позволявшую в годы президентства Дональда Трампа незаконно перечислять деньги республиканским политикам во Флориде, Неваде и ряде других штатов.

Как сообщалось, согласно судебным документам, первые признаки активности фигурантов дела в том, что касается финансирования предвыборных кампаний в США, появились в марте 2018 года. Отмечается, что бизнесмены собирались продвигать свои деловые интересы благодаря поддержке американских политиков, получавших от них финансирование.

Для этого они придумали схемы, позволявшие им в обход законодательства перечислять политикам на финансирование предвыборных кампаний больше денег, нежели разрешается по закону. Ради этого, в частности, они создали компанию Global Energy Producers (GEP), которая, по их утверждению, занималась импортом и экспортом СПГ.

США Игорь Фруман

Новости по теме

Новости

Спикер Палаты представителей США пообещала продвигать законопроект о санкциях против РФ

Спикер Палаты представителей США пообещала продвигать законопроект о санкциях против РФ

Зеленский подписал указы о санкциях против ряда российских предприятий, чиновников и судей

Режим повышенной террористической опасности в Байконуре запланировали отменить 24 января

Режим повышенной террористической опасности в Байконуре запланировали отменить 24 января

ФРГ не дала Эстонии одобрение для поставок вооружения немецкого происхождения Украине

ФРГ не дала Эстонии одобрение для поставок вооружения немецкого происхождения Украине

Военный вертолет в Белоруссии совершил вынужденную посадку из-за неполадок

Переговоры Лаврова и Блинкена завершились без прорывов. Обобщение

Переговоры Лаврова и Блинкена завершились без прорывов. Обобщение

Лавров предупредил США о последствиях дальнейшего игнорирования озабоченностей РФ

Троих россиян приговорили к штрафу на Шри-Ланке за уничтожение жуков

Давосский форум пройдет в конце мая

Давосский форум пройдет в конце мая

Премьер Молдавии упрекнула "Газпром" в недружественном поведении

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });