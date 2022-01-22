Постпред США при ООН не исключила военное участие Вашингтона в конфликте вокруг Украины

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Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты не исключают военного участия в конфликте вокруг Украины, заявила в интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

В ответ на вопрос, "учитываются ли военные меры" на случай "российского вторжения" на Украину, она сказала: "Безусловно. Мы уже заявляли, что в том, что касается нашего ответа, мы ничего не исключаем из повестки дня".

В то же время дипломат заявила, что США рассчитывают на то, что "русские отреагируют на усилия по поиску дипломатического решения и деэскалации ситуации вдоль границы".

"Если же этого не произойдет (...), если русские вторгнутся на Украину или предпримут какие-либо агрессивные действия против Украины, мы ответим агрессивно", - подчеркнула Томас-Грифилд.

Она напомнила, что США предоставили Украине военную помощь почти на $2,7 млрд, а госсекретарь Энтони Блинкен в ходе недавнего визита в Киев обещал Украине дополнительное финансирование.

В ответ на вопрос о том, учитывают ли в США возможность нападения России на Украину со стороны Приднестровья, постпред заявила: "Да, мы наблюдаем за каждой отдельной границей и взаимодействуем со всеми соседями Украины, чтобы помочь им подготовиться к любым действиям, которые могут исходить от России".

"Мы внимательно следим за их планами действий и готовы", - подчеркнула дипломат.

В пятницу в Женеве прошли переговоры Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Блинкен согласился предоставить Москве письменный ответ на ее предложения по безопасности и встретиться вновь в рамках усилий по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины. Госсекретарь заявил после переговоров в Женеве, что услышал слова Лаврова об отсутствии у РФ планов вторжения на Украину, однако США нужны более весомые доказательства подобной позиции Москвы.

Ранее на этой неделе Блинкен посетил Киев и Берлин, где провел встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, а также с замглавы внешнеполитического ведомства Великобритании, госминистром Джеймсом Клеверли.