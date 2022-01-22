В Белоруссию на учения прибыло еще одно подразделение российских морпехов

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Еще одно подразделение российских морских пехотинцев и железнодорожный эшелон с бронетехникой прибыли в Белоруссию на учения, следует из фотографий, которые в субботу опубликовало Минобороны Белоруссии.

"На железнодорожной станции "Полонка" продолжают встречать эшелоны из России с участниками проверки сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси", - говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.

Белорусские военные опубликовали фотографии с подразделением российской морской пехоты - в зимней полевой форме и шевронами с якорями. Также опубликовано фото железнодорожного эшелона с российской бронетехникой.

До этого Минобороны Белоруссии публиковало фотографии прибытия российских морпехов на учения в Белоруссию 20 января.

Еще одно подразделение российских военных и железнодорожный состав с бронетехникой прибыли на станцию "Козенки", сообщило в субботу вечером Минобороны Белоруссии.

Как сообщал "Интерфакс", Россия и Белоруссии проводят проверку сил реагирования Союзного государства. По словам заместителя министра обороны РФ Александра Фомина, на первом этапе - до 9 февраля - планируется передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - будут проведены совместные учения "Союзная решимость-2022".

Число участников маневров не называлось.

В учениях будут задействованы почти все Вооруженные силы Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил (ВКС) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, заявил 21 января начальник главного управления боевой подготовки белорусской армии Андрей Некрашевич.

По данным Минобороны РФ, "количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышает определенные им параметры, которые подлежат уведомлению".

На фоне российско-белорусских учений 20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров Военно-морского флота РФ с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. военных.

Учения ВМФ РФ охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана, заявили военные. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане, сказали в Минобороны.

Все учения проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО.

США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения. Москва не раз заявляла, что России нет никаких агрессивных планов.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 19 января, что совместные военные маневры России и Белоруссии не должны вызывать какой-либо обеспокоенности, в том числе в контексте ситуации вокруг Украины.

"С Белоруссией у нас Союзное государство, есть соответствующие планы, эти планы должны выполняться. Проводятся разного рода мероприятия, среди этих мероприятий бывают и внезапные проверки, и многое другое", - заявил Рябков.