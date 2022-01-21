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В Белоруссии рассказали об особенностях запланированных на февраль учений с РФ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российско-белорусские учения носят исключительно оборонительный характер, их особенность в том, что от России будут задействованы войска Восточного военного округа, заявил в пятницу начальник Главного управления боевой подготовки белорусской армии Андрей Некрашевич.

"В соответствии с утвержденным главой государства замыслом учения, мы в настоящее время совместно с российскими коллегами осуществляем его детальное планирование. Одновременно обучаемые войска в рамках внезапной проверки осуществляют организованное выдвижение и занятие исходных районов учения. Хочу отметить, что данное учение носит исключительно оборонительный характер, но имеет ряд особенностей", - приводит слова Некрашевича пресс-служба Минобороны Белоруссии.

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Особенность, в частности, заключается в том, что в учениях примут участие не силы Западного военного округа, которые в составе региональной группировки войск раз в два года участвуют в таких совместных мероприятиях, "в ходе которых мы достигли высокой степени взаимодействия", а войска Восточного военного округа, которые в настоящее время организованно выдвигаются с Дальнего Востока России, отметил Некрашевич.

Россия и Белоруссии проводят проверку сил реагирования Союзного государства. По словам заместителя министра обороны РФ Александра Фомина, на первом этапе - до 9 февраля - планируется передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022".

"Основной целью проверки станет оценка готовности военной составляющей выполнить задачи по нейтрализации угроз на границах Союзного государства", - заявляли в пресс-службе Минобороны Белоруссии.

Белоруссия

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