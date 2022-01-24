Минобороны сообщило об отправке на учения в Белоруссию подразделений из Амурской области

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Подразделения из Амурской области отправлены на учения в Белоруссию, где им предстоит выполнить учебные задачи на незнакомых полигонах.

"Эшелоны с вооружением и военной техникой продолжают передислокацию войск Восточного военного округа на территорию Республики Беларусь. В рамках проводимых мероприятий подразделения материально-технического обеспечения завершили погрузку на платформы в Амурской области и приступили к совершению марша железнодорожным транспортом", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В нем отмечается, что "военнослужащим, привлекаемым к проверке сил реагирования Союзного государства, предстоит выполнить ряд учебных задач на незнакомых полигонах Республики Беларусь".

Как сообщал "Интерфакс", Россия и Белоруссии проводят проверку сил реагирования Союзного государства. По словам заместителя министра обороны РФ Александра Фомина, на первом этапе - до 9 февраля - планируется передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - будут проведены совместные учения "Союзная решимость-2022". Число участников маневров не называлось.

В учениях будут задействованы почти все Вооруженные силы Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил (ВКС) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, заявил 21 января начальник главного управления боевой подготовки белорусской армии Андрей Некрашевич.

По данным Минобороны РФ, "количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышает определенные им параметры, которые подлежат уведомлению".

22 января Минобороны РФ сообщило о начале перебазирования в Белоруссию на учения истребителей Су-35. По официальным данным военного ведомства, перелет должны осуществить 12 Су-35.

21 января Минобороны РФ сообщило о начале переброски на маневры в Белоруссию по железной дороге двух дивизионов систем ПВО большой дальности С-400 "Триумф". По прибытии они заступят на учебное боевое дежурство в составе единой региональной системы ПВО России и Белоруссии.

Ранее Минобороны России сообщало о планах направить на учения дивизион комплексов ПВО малой дальности "Панцирь-С".

Российские военные также сообщали о переброске в Белоруссию частей и подразделений Восточного военного округа со штатным вооружением и техникой.

19 января Минобороны РФ показало видеокадры прибытия в Белоруссию первых подразделений Восточного военного округа. На видео был продемонстрирован российский железнодорожный эшелон с автомобильной техникой, а также бронетехникой, в частности, бронетранспортерами и боевыми машинами пехоты, и военнослужащие с нашивками мотострелковой бригады из Забайкалья.

Совместные военные маневры России и Белоруссии не должны вызывать какой-либо обеспокоенности, в том числе в контексте ситуации вокруг Украины, заявил 19 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"С Белоруссией у нас Союзное государство, есть соответствующие планы, эти планы должны выполняться. Проводятся разного рода мероприятия, среди этих мероприятий бывают и внезапные проверки, и многое другое", - заявил Рябков.

10-15 сентября 2021 года Россия и Белоруссия провели стратегические учения "Запад-2021", в которых было задействовано около 200 тысяч военных.

На фоне российско-белорусских учений 20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров Военно-морского флота РФ с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тысяч военных.

Учения ВМФ РФ охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана, заявили военные. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане, сказали в Минобороны.

Все учения проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО.

США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения.

В декабре начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что у России нет никаких агрессивных планов.