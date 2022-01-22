В ДНР заявили, что пока не готовятся идти в наступление

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Донецк в настоящее время не готовится к наступлению, несмотря на заявления западных СМИ, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Кто бы что ни говорил, мы, вопреки истерике в западных СМИ, пока не готовимся идти в наступление", - заявил в субботу глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин в эфире Соловьев Live на YouTube.

Он также утверждает, что Киев сконцентрировал у линии соприкосновения в Донбассе около 120 тысяч военных, "техника поступает постоянно". По словам Пушилина, на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Киева присутствуют иностранные инструкторы, частные военные компании, однако "официальной информации об этом нет, 100% подтверждения нет".

Он также не исключил вероятность терактов украинских военных на объектах инфраструктуры и промышленных объектах региона.

"Будет ли сейчас какая-то атака на инфраструктурные объекты, которые есть в перечне непосредственно, это газоснабжение, водоснабжение, линии электропередач, другие - посмотрим. Пока они в режиме ожидания", - сказал Пушилин.

Заявление Пушилина прозвучало на фоне напряженности на российско-украинской границе. Страны Запада обеспокоены наращиванием и передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Москва не раз заявляла, что не собирается нападать на соседнее государство. При этом обе стороны заявляли о возможных диверсиях и провокациях на Украине с целью оправдать начало военных действий.