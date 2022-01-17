Лавров назвал дезинформацией сообщения о подготовке провокации на юго-востоке Украины

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Заявления США о том, что Россия готовит провокацию для создания предлога для вторжения на Украину являются дезинформацией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Не забудем и о том, что американские официальные лица сказали насчет "вторжения" так называемого России на Украину, в частности распространив полную дезинформацию о том, что мы готовим провокацию с нападением чуть ли не на русскоязычное население на Донбассе, чтобы получить предлог для того самого вторжения", - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник.

Он заявил, что события 2014 года на Украине начались не из-за "некой провокации" со стороны России, а в результате государственного переворота, поддержанного, если не организованного США.

"Сегодня, безусловно, Украина находится под внешним управлением США, и Вашингтон вполне в состоянии заставить киевский режим выполнить, наконец, Минские договоренности", - добавил министр.

14 января советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская разведка обладает информацией подготовке российской стороной провокаций против Украины, чтобы создать повод для полномасштабного военного вторжения. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил, что у США действительно есть информация о том, что Россия якобы уже начала подготовку к возможным провокациям на Украине.