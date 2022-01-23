В ОАЭ запретили запускать беспилотники после атак йеменских хуситов
Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В ОАЭ запретили запускать в небо беспилотники в качестве развлечения после атаки на этой неделе йеменских повстанцев-хуситов, сообщают в воскресенье ближневосточные СМИ со ссылкой на МВД ОАЭ.
До этого времени уже действовали ограничения на запуск беспилотников в жилых районах и вблизи аэропортов. Для того, чтобы запустить дрон, необходимо было получить лицензию в органах гражданской авиации.
Однако теперь любой человек, запустивший беспилотник в ОАЭ, будет нести юридическую ответственность за это. Кинокомпаниям, которым запуск дронов нужен для организации съемочного процесса, будут выдавать на это лицензии отдельно.
На этой неделе в ОАЭ была совершена атака с применением беспилотников, в результате которой погибли трое, еще шестеро получили ранения. Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.