Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:55Заразились
на 23.01В России 11 108 191+63 205В мире 349 134 552+2 670 248

В ОАЭ запретили запускать беспилотники после атак йеменских хуситов

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В ОАЭ запретили запускать в небо беспилотники в качестве развлечения после атаки на этой неделе йеменских повстанцев-хуситов, сообщают в воскресенье ближневосточные СМИ со ссылкой на МВД ОАЭ.

До этого времени уже действовали ограничения на запуск беспилотников в жилых районах и вблизи аэропортов. Для того, чтобы запустить дрон, необходимо было получить лицензию в органах гражданской авиации.

В миреАрабская коалиция начала круглосуточную операцию против йеменских хуситовЧитать подробнее

Однако теперь любой человек, запустивший беспилотник в ОАЭ, будет нести юридическую ответственность за это. Кинокомпаниям, которым запуск дронов нужен для организации съемочного процесса, будут выдавать на это лицензии отдельно.

На этой неделе в ОАЭ была совершена атака с применением беспилотников, в результате которой погибли трое, еще шестеро получили ранения. Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

ОАЭ Йемен

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 23 января

Экс-депутат Верховной рады Мураев отверг утверждение британского МИД

Экс-депутат Верховной рады Мураев отверг утверждение британского МИД

Лондон заявил о планах Москвы привести к власти на Украине лояльное к РФ руководство

Главком ВМС ФРГ подал в отставку после заявлений о Крыме

Берлускони решил не бороться за пост президента Италии

Берлускони решил не бороться за пост президента Италии

Fox News сообщил о решении Госдепа США вывезти семьи дипломатов с территории Украины

Посольство США заявило, что Вашингтон высоко ценит сотрудничество с РФ по МКС

Пандемия коронавируса

В Японии впервые зафиксировали более 50 тыс. суточных заражений COVID-19

В Японии впервые зафиксировали более 50 тыс. суточных заражений COVID-19

ООН призвала талибов предоставить данные о двух похищенных правозащитницах

Массовые протесты в Казахстане

Ущерб от беспорядков в Казахстане оценили в $313,6 млн

Ущерб от беспорядков в Казахстане оценили в $313,6 млн
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });