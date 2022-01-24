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ПВО перехватили над Абу-Даби две ракеты

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны ОАЭ сообщило, что силы ПВО утром 24 января перехватили две баллистические ракеты, нацеленные на Абу-Даби, передает CNN. Военные считают, что ракеты запустили повстанцы-хуситы из Йемена.

В результате никто не пострадал. В Минобороны заявили о готовности справиться с любыми угрозами.

Очевидцы рассказали, что слышали взрывы в Абу-Даби и видели в небе "огненные шары" около 4:15 утра в понедельник. Столичный аэропорт утром отложил прием нескольких рейсов, отмечает CNN.

17 января аэропорт Абу-Даби был обстрелян с дрона, там погибли три человека. Кроме того, в разных местах города одновременно произошли взрывы. Ответственность за атаку взяли на себя хуситы, которые обвинили ОАЭ в эскалации агрессии против Йемена. 18 января арабская военная коалиция под руководством Саудовской Аравии начала ответную воздушную операцию против хуситов. На территории ОАЭ после терактов запретили любое несогласованное использование беспилотников.

ОАЭ Абу-Даби Йемен Саудовская Аравия

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