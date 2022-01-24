ПВО перехватили над Абу-Даби две ракеты

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны ОАЭ сообщило, что силы ПВО утром 24 января перехватили две баллистические ракеты, нацеленные на Абу-Даби, передает CNN. Военные считают, что ракеты запустили повстанцы-хуситы из Йемена.

В результате никто не пострадал. В Минобороны заявили о готовности справиться с любыми угрозами.

Очевидцы рассказали, что слышали взрывы в Абу-Даби и видели в небе "огненные шары" около 4:15 утра в понедельник. Столичный аэропорт утром отложил прием нескольких рейсов, отмечает CNN.

17 января аэропорт Абу-Даби был обстрелян с дрона, там погибли три человека. Кроме того, в разных местах города одновременно произошли взрывы. Ответственность за атаку взяли на себя хуситы, которые обвинили ОАЭ в эскалации агрессии против Йемена. 18 января арабская военная коалиция под руководством Саудовской Аравии начала ответную воздушную операцию против хуситов. На территории ОАЭ после терактов запретили любое несогласованное использование беспилотников.