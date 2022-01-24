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Госдеп призвал граждан США отказаться от поездок в Россию из-за ситуации вокруг Украины

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Госдепартамент США настоятельно рекомендовал американцам отказаться от посещения России из-за украинского кризиса, "преследования со стороны российских спецслужб", ограниченных возможностей посольства в РФ по защите интересов американских граждан, а также коронавируса.

"Не следует ездить в Россию из-за сохраняющейся напряженности на границе с Украиной, возможности преследования американских граждан, ограниченной способности посольства оказывать помощь гражданам США в России, COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд, терроризма, преследования со стороны сотрудников службы безопасности российского правительства и произвольного применения местного законодательства", - говорится в обновленных рекомендациях госдепартамента.

Ведомство пояснило, что в связи с "усилением военного присутствия России и продолжающимися военными учениями вдоль границы с Украиной" американцам следует знать, что "ситуация вдоль границы непредсказуема", поэтому рекомендовано не посещать эти районы или же пересекать сухопутную границу России с Украиной.

"Кроме того, по всей России существует потенциальная возможность преследования иностранцев, в том числе с помощью нормативных актов, направленных конкретно против иностранных граждан", - подчеркнул госдеп.

Ранее госдепартамент принял решение сократить численность своего посольства на Украине за счет категории наемных работников, а также членов семей дипперсонала в связи с "военными угрозами" со стороны России.

Одновременно ведомство рекомендовало находящимся на Украине гражданам США подумать о том, чтобы покинуть территорию страны коммерческими рейсами.

США Украина Россия

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