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США будут рассматривать как "вторжение" пересечение украинской границы войсками РФ

США будут рассматривать как "вторжение" пересечение украинской границы войсками РФ
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Любое пересечение российскими войсками границы с Украиной будут рассматриваться Вашингтоном как вторжение, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Если какие-либо российские войска перейдут границу с Украиной, это будет новым вторжением, и оно столкнется с быстрым, суровым и единым ответом Соединенных Штатов и наших союзников", - говорится в заявлении чиновника.

При этом она отметила, что "это ясно дал понять президенту России президент Байден".

Псаки сказала, что Байден "по многолетнему опыту знает, что у русских есть обширный арсенал агрессивных действий".

Они помимо непосредственно военных включают в себя "кибератаки и военизированную тактику".

Она добавила, что на завершившейся пресс-конференции Байден подтвердил, что "эти акты российской агрессии" также ждет "решительный, и единый ответ".

Как сообщалось, на пресс-конференции президент США предупредил, что Россия столкнется с катастрофическими последствиями для ее экономики в случае, если вторгнется на Украину.

"Если они сделают (на Украине - ИФ) то, что они способны сделать, это станет катастрофой для России. Наши союзники и партнеры готовы принять жесткие меры, которые причинят значительный ущерб России и российской экономике", - заявил он.

Президент подчеркнул, что руководство РФ "никогда не сталкивалось с такими санкциями, которые США обещают ввести".

Байден также призвал Россию помнить о "близости полномасштабной ядерной войны" в случае обострения с Западом.

По его словам, в связи с тем, что непонятно, что Россия может или не может предпринять, "нужно быть крайне осторожными" в дальнейших действиях.

При этом Байден допустил возможность организации нового саммита с президентом РФ Владимиром Путиным в связи с ситуацией вокруг Украины.

Россия США Украина

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