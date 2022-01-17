Глава британского Минобороны пригласил Шойгу в Лондон

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в понедельник заявил о приглашении главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в Лондон в предстоящие недели для обсуждения общих интересов в сфере безопасности.

"Сегодня я направляю приглашение моему российскому коллеге Сергею Шойгу посетить Лондон в ближайшие несколько недель", - заявил Уоллес, выступая в палате общин парламента.

"Мы готовы к обсуждению вопросов, которые касаются общих предметов для беспокойства в области безопасности, и к конструктивному добросовестному взаимодействию", - подчеркнул он.

По словам Уоллеса, поведение Москвы принимает "все более угрожающий характер", и Великобритания поможет Украине увеличить ее оборонительный потенциал. В частности, Уоллес пообещал поставить Украине легкое противотанковое вооружение для оборонительных целей. Кроме того, военные Великобритании в течение короткого периода времени представят программу профессиональной подготовки украинских военных.

"Важно, чтобы у Украины были возможности для самообороны", - сказал Уоллес.

При этом Уоллес заявил, что Великобритания уважает народ и культуру России и стремится установить с РФ взаимовыгодные отношения.

"Мы бы хотели быть друзьями с российском народом, какими мы были сотни лет. Есть мир, в котором мы можем установить взаимовыгодные отношения с Россией, работая вместе в сферах общих интересов и решая общие проблемы в области безопасности", - отметил британский министр обороны.