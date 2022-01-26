Путин договорился углублять партнерство с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в ходе телефонных разговоров с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа условился углублять стратегическое партнерство с этими странами во всех сферах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Возвращаясь к Кубе, Никарагуа и Венесуэле, у нас с ними очень тесные отношения, отношения стратегического партнерства во всех без исключения областях: в экономике, в культуре, в образовательной сфере, в военной и военно-технической сфере в том числе", - сказал Лавров, выступая на "правительственном часе" в Госдуме.

"В ходе недавних телефонных разговоров президента Путина со своими коллегами из этих трех близких нам дружественных государств договорились рассматривать дальнейшие пути углубления нашего стратегического партнерства во всех без исключения областях", - добавил он.

Глава МИД РФ добавил, что в ближайшее время запланировано проведение двусторонних межправительственных комиссий России и трех стран, их результаты будут представлены общественности.