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МИД РФ сообщил об использовании НАТО "языка угроз и военного давления"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Решение отправить дополнительные силы на восточный фланг свидетельствует о том, что НАТО использует язык угроз и военного давления, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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"О НАТО кто-то хорошо сказал: "Если у тебя в руке молоток, это не значит, что любая проблема - это гвоздь". Язык НАТО - язык угроз и военного давления. Здесь новости нет никакой", - сказал Грушко в понедельник "Интерфаксу", комментируя решение альянса направить дополнительные военные силы в Восточную Европу.

"Лучшим вкладом НАТО в оздоровление ситуации вокруг Украины стал бы призыв к "партнеру" полностью и без проволочек выполнить минский комплекс мер и коренной пересмотр программ помощи Киеву, которые только укрепляют уверенность властей в безнаказанности за преступления против собственного народа и порождают иллюзии насчёт возможного военного сценария решения конфликта", - добавил замминистра.

Ранее сообщалось, что НАТО приведет свои войска в боеготовность и отправит дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу из-за ситуации вокруг Украины. За последние дни ряд членов альянса объявил о текущей или предстоящей переброске дополнительных сил. Дания направляет в Балтийское море фрегат и собирается перебросить в Литву четыре истребителя F-16. Испания отправляет корабли в помощь военно-морским силам альянса и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию. Франция выразила готовность передислоцировать в Румынию войска под командованием НАТО. США "также ясно дали понять", что рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического альянса.

НАТО Россия МИД РФ Александр Грушко

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