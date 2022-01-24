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Переговоры политсоветников "нормандской четверки" в Париже перенесли на сутки

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Политсоветники лидеров стран "нормандской четверки" по урегулированию в Донбассе встретятся в Париже на сутки позже запланированного, а именно 26 января.

Об этом сообщил в понедельник "Интерфаксу" источник в российской делегации.

Ранее источник в администрации президента РФ говорил о планах провести переговоры 25 января.

Переговоры по урегулированию в Донбассе в "нормандском формате" ведут Франция, Германия, Украина и Россия.

Париж Украина Франция Германия

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