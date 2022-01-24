Пентагон заметил усиление российской группировки близ Украины

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Архивное фото Фото: Alex Brandon/AP/TASS

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Россия в последнее время усилила свои группировки в районе границы с Украиной и в Белоруссии, признаков деэскалации нет, сообщил в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы достаточно четко дали понять, что не будем говорить о передвижении их солдат, но они продолжают переводить группы солдат к западной границе, к границе с Украиной, а также в Белоруссию. Число (войск - ИФ) там так же увеличивается", - заявил Кирби во время пресс-конференции.

По словам Кирби, "речь не идет о деэскалации. Напротив, они стягивают дополнительные силы".

Ранее сообщалось, что Пентагон привел 8,5 тыс. военных в повышенную готовность на случай, если понадобится перебросить их в Европу. Представитель Пентагона подчеркнул, что решения о переброске не принято. Военное командование лишь решило повысить их готовность, чтобы военные могли, если это будет нужно, быстро направиться в Европу.