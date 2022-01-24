Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:32Заразились
на 24.01В России 11 173 300+65 109В мире 351 378 115+2 243 563

Пентагон заметил усиление российской группировки близ Украины

Пентагон заметил усиление российской группировки близ Украины
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Архивное фото
Фото: Alex Brandon/AP/TASS

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Россия в последнее время усилила свои группировки в районе границы с Украиной и в Белоруссии, признаков деэскалации нет, сообщил в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы достаточно четко дали понять, что не будем говорить о передвижении их солдат, но они продолжают переводить группы солдат к западной границе, к границе с Украиной, а также в Белоруссию. Число (войск - ИФ) там так же увеличивается", - заявил Кирби во время пресс-конференции.

По словам Кирби, "речь не идет о деэскалации. Напротив, они стягивают дополнительные силы".

Ранее сообщалось, что Пентагон привел 8,5 тыс. военных в повышенную готовность на случай, если понадобится перебросить их в Европу. Представитель Пентагона подчеркнул, что решения о переброске не принято. Военное командование лишь решило повысить их готовность, чтобы военные могли, если это будет нужно, быстро направиться в Европу.

Пентагон Россия США Джон Кирби

Новости по теме

Новости

Пентагон привел 8,5 тыс. военных в повышенную готовность на случай переброски в Европу

Порошенко покинул здание ГБР через 7 минут после прибытия

Порошенко покинул здание ГБР через 7 минут после прибытия

Военные в Буркина-Фасо заявили, что захватили власть в стране

Военные в Буркина-Фасо заявили, что захватили власть в стране

В сирийской Хасеке идут бои со сбежавшими из тюрьмы боевиками ИГИЛ

В СНБО Украины не увидели оснований для утверждений о готовящемся наступлении РФ

Перекрестный допрос Порошенко и Медведчука назначен на 25 января

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Слуцкий предупредил о риске масштабного кризиса в Европе из-за действий НАТО

Афганистан во власти талибов

В ООН призвали талибов освободить похищенных в Афганистане правозащитниц

В ООН призвали талибов освободить похищенных в Афганистане правозащитниц

К учениям Балтийского флота РФ привлекли 20 кораблей

К учениям Балтийского флота РФ привлекли 20 кораблей
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });