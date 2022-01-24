США утверждают, что рады любой форме деэскалации обстановки вокруг Украины

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Вашингтоне готовы приветствовать любой из вариантов деэскалации напряженности на границе России и Украины, заявил в понедельник на брифинге представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Есть много форм деэскалации, и мы бы приняли любую из них", - сказал Прайс, отвечая на вопрос, в какой форме представляет себе деэскалацию напряженности Вашингтон.

В частности, по его словам, стартом деэскалацией можно было бы считать как отвод войск от границы с Украиной, так и изменение в российской риторике по украинской теме.

Ранее Пентагон заявил, что Россия в последнее время усилила свои группировки в районе границы с Украиной и в Белоруссии, однако отметил отсутствие признаков деэскалации.