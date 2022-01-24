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Пентагон привел 8,5 тыс. военных в повышенную готовность на случай переброски в Европу

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны США привело в состояние повышенной готовности 8,5 тыс. военных на случай, если понадобится перебросить их в Европу, заявил в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби.

"Глава Пентагона Остин решил привести в состояние повышенной готовности подразделения в США на случай, если потребоваться направить их (в Европу - ИФ)", - сказал он на брифинге.

Кирби пояснил, что в общей сложности, речь идет "о примерно 8,5 тыс. военных". Представитель Пентагона подчеркнул, что решения перебросить эти силы в Европу не принято. Военное командование лишь решило повысить их готовность, чтобы военные могли, если это будет нужно, быстро направиться в Европу. По его словам, отправка сил в Европу будет возможна по запросу НАТО, "либо в других ситуациях". Представитель Пентагона пояснил, что речь идет как о боевых подразделениях, так и о военных медиках, подразделениях, отвечающих за транспорт.

По его словам, такое решение принято в условиях, когда Вашингтон не видит признаков деэскалации со стороны РФ в районе Украины. Кирби отметил, что решение о приведении в состояние повышенной готовности не ограничено во времени, поскольку неясно, когда именно может потребоваться перебросить военных в Европу. При этом, по его словам, такие меры не означают, что США ставят крест на дипломатии с РФ.

"Решения о переброске еще нет. И мы не говорим, что дипломатия мертва", - заявил Кирби.

Ранее США представили план размещения до 5 тысяч военных США в Восточной Европе и Прибалтике. По данным собеседников издания The New York Times, президент США Джо Байден рассматривает возможность развертывания нескольких тысяч американских военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов, в Прибалтике и странах Восточной Европы.

США Пентагон

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