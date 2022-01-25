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Трое экс-полицейских предстали перед судом по делу о смерти Флойда

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Прокуроры в ходе судебного процесса над тремя бывшими полицейскими Миннеаполиса обвинили их в превышении полномочий и нарушении гражданских прав Джорджа Флойда, сообщает Associated Press.

Трое бывших офицеров Томас Лейн, Джей Кенг и Ту Тао, принимавших участие в задержании Джорджа Флойда, предстали перед федеральным судом США в понедельник, 24 января.

Кенг встал коленями на спину Флойда, Лейн придержал его за ноги. Дерек Шовин это время прижал Флойду шею коленом. Ту Тао удерживала случайных прохожих от вмешательства в происходящее. Позже видеозапись задержания попала в интернет и вызвала всемирные протесты против расизма и полицейского произвола в США. Прокурор отдела гражданских прав Министерства юстиции США Саманта Трепел обвинила троих обвиняемых в бездействии в момент, когда их коллега "медленно убивал Джорджа Флойда прямо у них на глазах".

Экс-офицер полиции Дерек Шовин был осужден в конце июня 2021 года за резонансное убийство афроамериканца. Суд приговорил его к 22,5 годам тюрьмы. В апреле 2021 года присяжные признали Шовина виновным по трем пунктам, включая убийство второй и третьей степени. После этого его отправили в одиночную камеру в городе Ок-Парк-Хайтс.

25 мая 2020 года полицейский Дерек Шовин убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания около магазина в Миннеаполисе. Флойд умер после того, как Шовин прижал ему шею коленом во время ареста. На видеозаписи задержания слышно, как Флойд несколько раз повторяет: "Я не могу дышать". После этого его увезли в больницу, где он скончался.

США Джордж Флойд Дерек Шовин Миннеаполис

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