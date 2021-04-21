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Обвиненного в убийстве Флойда экс-полицейского перевели в тюрьму

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Обвиненный в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин был переведен в исправительное учреждение штата Миннесота, сообщает телеканал CNN.

По данным пресс-секретаря департамента исправительных учреждений Миннесоты Сары Фитцджеральд, Шовин прибыл в учреждение Оук-Парк-Хайтс в 16:55 по местному времени, вскоре после того, как его признали виновным.

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Исправительное учреждение расположено в Стиллуотере, штат Миннесота, примерно в 25 милях к востоку от центра Миннеаполиса.

Ранее, 29 марта, в США начался судебный процесс над Шовеном по делу об убийстве Флойда. Присяжные признали Шовина виновным по трем пунктам, включая убийство второй и третьей степени. Ему грозит до 40 лет тюрьмы.

46-летний Флойд умер после того, как Шовин прижал коленом ему шею во время ареста возле магазина в Миннеаполисе. На видеозаписи задержания слышно, как Флойд несколько раз повторяет: "Я не могу дышать". Его отвезли в бессознательном состоянии в больницу, где подтвердили смерть.Гибель афроамериканца привела к многочисленным протестам по всей стране. По примеру США антирасистские протесты прошли и в других странах.

Президент США Джо Байден после оглашения вердикта присяжных выступил с речью, в которой заявил, что "никто не должен быть выше закона, и сегодняшний вердикт посылает этот сигнал".

Он также назвал приговор по делу Шовина "гигантским шагом вперед на пути к справедливости в Америке".

Почти сразу же после оглашения обвинительного приговора Шовина на улицах Миннеаполиса собрались толпы людей, чтобы отпраздновать победу. Большая толпа людей собралась у магазина Cup Foods, где произошла роковая встреча Флойда и Шовина. Возле магазина был установлен мемориал с портретом Флойда.

Стиллуотер Миннесота США Дерек Шовен Джордж Флойд

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