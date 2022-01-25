Причиной блэкаута в Центральной Азии названа авария в Казахстане

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Минэнерго Узбекистана считает, что массовое отключение электроснабжения произошло из-за крупной аварии в сетях Казахстана. Она повлекла за собой веерные отключения уже в Узбекистане.

"Узбекская электросеть, которая подключена к единой электрической сети региона, была повреждена в результате аварии, в результате которой произошли внезапные изменения напряжения и частоты на 530 линиях из Казахстана", - сообщила пресс-служба ведомства.

После аварии в Казахстане на Сырдарьинской ГРЭС в Ширине (Узбекистан) сработали устройства противоаварийной защиты, которые вызвали автоматическое отключение Помимо этого, произошла остановка Талимарджанской и Туракурганской ГЭС. В результате поставки энергетики были прекращены в областях Ферганской долины, а также в западном и юго-западном регионах страны.

Отключения произошли "в Ташкентской области, Ферганской долине, Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Навоийской, Кашкадарьинской областях", уточняет Kun.UZ.

В Узбекистане принимаются меры по запуску каждой ТЭС в отдельности, поэтапное подключение сетей, отмечается в ведомстве.

Казахстан

Шардаринская ГЭС на юге Казахстана снизила нагрузку с 30 МВт до 0 МВт по причине отключения внешних линий связи, сообщила пресс-служба АО "Самрук-Энерго".

Ранее произошло выделение Алма-Аты и алма-атинского энергоузла на изолированную работу вследствие аварийного отключения высоковольтных линий электропередачи, связывающих регион с северной и южной частями энергосистемы. Причины произошедшего выясняются.

Электростанции АО "АлЭС" и Мойнакская ГЭС сохранили нагрузку и в настоящее время по командам Системного оператора увеличивают мощность.

Северные энергоисточники АО "Самрук-Энерго" - Экибастузские ГРЭС несут заданную нагрузку без замечаний. На Экибастузской ГРЭС -1 в работе 6 энергоблоков, текущая нагрузка 2930 МВт, на Экибастузской ГРЭС-2 в работе оба энергоблока, нагрузка 950 МВт.

Акимат Алма-Аты первым сообщил, что сбой произошел по линии "Казахстанской компании по управлению электросетями" (KEGOC), упало напряжение в сети, на подстанциях сработали системы автоматической частотной загрузки.

В KEGOC заявили, что произошел значительный аварийный дисбаланс, созданный энергосистемой Центральной Азии: "Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана".

В результате произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана" с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана.

Киргизия

Минэнерго Киргизии сообщило, что в стране началось постепенное восстановление электроснабжения. В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" сказали, что энергетические компании начали поэтапно подключать потребителей в обход объединенного энергетического кольца Центральной Азии. Работы займут несколько часов.

По данным муниципального предприятия "Бишкекводоканал", столица осталась без холодной воды, так как насосные станции работают от электричества. Наблюдаются проблемы с подачей отопления и горячей воды от ТЭЦ Бишкека.

По информации Минздрава страны, больницы подключены к генераторам, "красные зоны" перешли на использование жидкого кислорода.

Кроме того, возникли проблемы с сотовой связью и интернетом.

Как сообщает ГУВД Бишкека, весь личный состав управления Патрульной службы милиции задействован на перекрестках столицы для обеспечения безопасности дорожного движения.

Таджикистан

Таджикистан авария не затронула, поскольку энергосистема страны еще не успела полностью подключиться к энергокольцу Центральной Азии. Об этом "Интерфаксу" сообщил начальник пресс-центра национального энергетического холдинга ОАХК "Барки Точик" Нозирджон Ёдгори.