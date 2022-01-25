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Произошел сбой электроснабжения по всему энергокольцу Центральной Азии

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Министерство энергетики Киргизии сообщило, что сбой в электроснабжении произошел по всему энергокольцу в Центральной Азии.

В результате, по его словам, "по всей территории республики нет электричества". "Подачу электроэнергии восстановят в течение 30 минут", - сказал "Интерфаксу" представитель министерства. Причину сбоев он не назвал.

Ранее сначала очевидцы, а затем чиновники и энергетики стали сообщать о масштабных отключениях электричества в Алма-Ате и южных областях Казахстана, в Узбекистане и, в частности, в Ташкенте, а также по всей территории Киргизии.

В частности, в акимате Алма-Аты сообщили, что отключение энергоснабжения произошло по линии "Казахстанской компании по управлению электросетями" (KEGOC), упало напряжение в сети, на подстанциях сработали системы автоматической частотной загрузки.

В KEGOC заявили, что произошел значительный аварийный дисбаланс, созданный энергосистемой Центральной Азии.

"Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана", - говорится в сообщении компании.

По ее данным, в результате произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана" с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана. Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт. Системный оператор принимает меры по ликвидации аварии.

"Узбекская электросеть, которая подключена к единой электрической сети региона, была повреждена в результате аварии, в результате которой произошли внезапные изменения напряжения и частоты на 530 линиях из Казахстана", - заявили в Минэнерго Узбекистана.

По его сведениям, в первую половину дня из-за крупной аварии на электросетях Казахстана в этой стране отключилось энергоснабжение Алма-Аты, Шымкента, Тараса, Туркестанской области и соседних районов. Поэтому в энергосистеме Киргизии, в том числе в Бишкеке, Оше и во всех других городах, наблюдались перебои с подачей электроэнергии.

KEGOC Казахстан Алма-Ата Киргизия Узбекистан Минэнерго

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