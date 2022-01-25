Блэкаут не сказался на российской военной базе в Киргизии

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Сбой в электроснабжении в Центральной Азии не затронул российскую военную базу в Киргизии и не повлиял на ее боеготовность, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Подразделения военной базы несут службу в штатном режиме, нарушений в системе боевого управления не отмечено", - говорится в сообщении.

В Киргизии расположена российская авиабаза "Кант". Она является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ. На ее вооружении находятся штурмовые самолеты Су-25, вертолеты Ми-8, разведывательные беспилотники.

Минэнерго Киргизии днем 25 января сообщило, что сбой в электроснабжении произошел по всему энергокольцу в Центральной Азии. Без электричества на какой-то момент осталась вся территория Киргизии. Сначала в министерстве сообщили, что энергоснабжение восстановят через полчаса. Затем было принято решение постепенно подключать потребителей в обход единого энергокольца.

Минэнерго Узбекистана считает, что массовое отключение электроснабжения произошло из-за крупной аварии в сетях Казахстана. Она повлекла за собой веерные отключения уже в Узбекистане.

В мэри Алма-Аты причиной блэкакаута назвали отключение по линии "Казахстанской компании по управлению электросетями" (KEGOC): упало напряжение в сети, на подстанциях сработали системы автоматической частотной загрузки.

В KEGOC заявили, что произошел значительный аварийный дисбаланс, созданный энергосистемой Центральной Азии, и наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана". В результате произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана" с погашением значительной части потребителей южной части Казахстана.