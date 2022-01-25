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В Брест на учение "Союзная решимость" прибыл эшелон с российскими десантниками

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Брест для участия в учении "Союзная решимость" прибыл эшелон с российскими десантниками, сообщили во вторник в министерстве обороны Белоруссии.

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"В эти минуты эшелон с российскими десантниками, которые прибыли для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси, осуществляет разгрузку на железнодорожной станции "Брест-Южный", - говорится в сообщении Минобороны.

Как сообщалось, Россия и Белоруссия проводят проверку сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - до 9 февраля - проводится передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022".

В учениях примут участие почти все Вооруженные силы Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил (ВКС) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) России.

В Белоруссии будут задействованы пять военных полигонов ("Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", ряд участков местности и четыре аэродрома ("Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи").

Белоруссия Россия Союзная решимость Брест

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