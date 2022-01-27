Россия завершила перебазирование истребителей Су-35 в Белоруссию на учения

Фото: Russian Defence Ministry / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Российские истребители Су-35 завершили перебазирование с Дальнего Востока в Белоруссию на учения "Союзная решимость-2022", сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Многоцелевые истребители Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перебазирование на белорусские аэродромы", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

18 января заместитель министра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что Россия направляет на маневры в Белоруссию 12 истребителей Су-35.

"После ознакомления с маршрутами полётов в воздушном пространстве над территорией Республики Беларусь, экипажи многофункциональных истребителей Су-35С заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

Минобороны Белоруссии 26 января сообщило, что российские истребители приземляются на авиабазе в Барановичах.

Минобороны РФ в четверг опубликовало кадры приземления Су-35 в Белоруссии. Российских летчиков в Белоруссии встретили торжественно - с военными оркестром, хлебом и солью.

"Экипажи истребителей Су-35С вылетели с аэродрома в Хабаровском крае и преодолели расстояние около 8000 километров. Во время перелета экипажи выполнили две промежуточные посадки на аэродромах Центрального военного округа", - заявили российские военные.

Истребитель с элементами пятого поколения

Су-35 - сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения 4++. Он разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и серийно производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Самолет создан на базе Су-27/Су-30, но при этом является концептуально новой машиной с элементами оборудования истребителя пятого поколения.

Су-35 предназначен для перехвата и уничтожения в дальних и ближних воздушных боях всех классов воздушных целей, борьбы за господство в воздухе, а также для поражения наземных и надводных объектов войск, наземной инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных расстояниях от аэродрома базирования.

Самолет оснащен бортовой радиолокационной станцией с пассивной фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тысяч км/ч, дальность полета достигает 3,4 тысячи км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.

Боевая нагрузка - 8 тонн.

Су-35 оснащают управляемыми ракетами "воздух - воздух", "воздух - поверхность", противокорабельными и противорадиолокационными ракетами большой дальности, авиабомбами, в том числе корректируемыми, неуправляемы снарядами.

Российские военные сообщали, что истребители Су-35 участвуют в операции в Сирии.

Учения

Как сообщалось, Россия и Белоруссия проводят проверку сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - до 9 февраля - проводится передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022".

В учениях будут задействованы почти все Вооруженные силы Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск России, заявил 21 января начальник главного управления боевой подготовки белорусской армии Андрей Некрашевич.

19 января военное ведомство РФ сообщило, что в Белоруссию на учения перебрасывают ряд частей и подразделений Восточного военного округа со штатным вооружением и техникой. 25 января Минобороны РФ сообщило о прибытии в Белоруссию артиллеристов и морских пехотинцев. До этого российские военные публиковали кадры прибытия в Белоруссию сил мотострелковой бригады из Забайкалья.

21 января Минобороны РФ сообщило о начале переброски на маневры в Белоруссию по железной дороге двух дивизионов систем ПВО большой дальности С-400 "Триумф". Они заступят на учебное боевое дежурство в составе единой региональной системы ПВО России и Белоруссии, заявляли российские военные. Минобороны России сообщало о планах направить на учения в Белоруссию дивизион комплексов ПВО малой дальности "Панцирь-С".

26 января Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии на учения железнодорожного эшелона с российскими десантниками.

Совместные военные маневры России и Белоруссии не должны вызывать обеспокоенности, в том числе в контексте ситуации вокруг Украины, заявил 19 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "С Белоруссией у нас союзное государство, есть соответствующие планы, эти планы должны выполняться. Проводятся разного рода мероприятия, среди этих мероприятий бывают и внезапные проверки, и многое другое", - сказал он.

Маневры проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО.

США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения.

В декабре начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что у России нет никаких агрессивных планов.