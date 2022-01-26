На РФ пришлась четверть требований удалить контент из Twitter в I полугодии 2021 года

Компания обеспокоена числом аккаунтов, из которых требуют удалить контент

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - На Россию в первом полугодии 2021 года пришлось четверть всех требований об удалении контента в Twitter, из которых были удовлетворены почти половина, говорится в отчете компании о прозрачности (transparency report).

Согласно отчету, всего за шесть месяцев 2021 года Twitter получил 43 387 требований об удалении контента из 196 878 учетных записей.

"Это наибольшее количество аккаунтов с тех пор, мы начали делиться этими данными в 2012 году. Такое количество представляет собой экзистенциальную угрозу Открытому Интернету во всем мире", - отмечается в сообщении компании.

Количество требований об удалении контента выросло по сравнению с предыдущим периодом на 14%.

В I полугодии 2021 года 95% всех требований об удалении контента поступили от официальных органов пяти стран (в порядке убывания): Японии, России, Турции, Индии и Южной Кореи.

От России за этот поступили 10 448 юридических требований (из них 438 - решений суда), что составляет 25% от их общего количества по миру. Это на 56% больше, чем в предыдущем полугодии. Тогда Россия находилась на третьем месте в первой пятерке с 6 351 требованием об удалении контента (в I полугодии 2020 года их было 8 949).

В отчете указано, что 71% требований из России в первом полугодии 2021 года касались российского законодательства, запрещающего пропаганду суицида. Twitter выполнил за этот период 47% поступивших требований (5,9% от поступивших судебных решений и 48,8% других юридических требований).

От Японии, которая сохранила за собой первое место, поступили 18 518, или 43% от числа поступивших со всего мира таких запросов; 93% их касалось законодательства по борьбе с наркотиками, непристойным поведением или финансовыми преступлениями. Twitter исполнил 35,9% требований.

В целом компания выполнила 54% от поступивших требований об удалении контента со всего мира, самостоятельно удалив или потребовав от владельцев учетных записей удалить часть или весь указанный в них контент, что на 88% больше, чем за предыдущий период. "Рост исполнения требований частично связан с увеличением на 34% аккаунтов, нарушающих Правила и политику Twitter и частично с ужесточением местных законов и регулирования", - говорится в отчете.

Отмечается, что в отличие от последнего отчетного периода, США стали крупнейшим источником правительственных запросов на информацию с 3 026 запросами, что составляет 24% глобального объема и 27% учетных записей, которых касались такие запросы. Twitter полностью или частично удовлетворил 68% этих информационных запросов из США. "Twitter частично или полностью раскрыл информацию в ответ на 64% запросов от властей со всего мира - снижение 9%",- говорится в отчете. В предыдущем полугодии большинство или 25% всех таких запросов пришло из Индии, а США были на втором месте.

За первое полугодие 2021 года Twitter потребовал удалить 4,7 млн твитов, нарушавших Правила Twitter. Из них 68% получили менее 100 реакций от пользователей перед удалением, еще 24% - от ста до тысячи, - всего менее 0,1% от всех откликов в соцсети за этот период. Навсегда были заблокированы 453 754 уникальных аккаунта за нарушение правил о запрете эксплуатации детей, 89% из них были обнаружены и удалены самой соцсетью.

Также в первом полугодии были заблокированы 44 974 аккаунта за пропаганду терроризма и насильственных организаций, 93% из них - обнаружены и удалены самой соцсетью.