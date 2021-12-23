Twitter оштрафовали еще на 3 млн рублей

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы в четверг назначил Twitter еще один штраф из-за отказа компании удалить запрещенный в РФ контент.

"Постановлением суда Twitter признан виновным в совершении административного правонарушения. Twitter назначен административный штраф в размере 3 млн рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Крупнейшие интернет-сервисы – Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok – с начала года неоднократно привлекались к ответственности за нарушение российского законодательства.

Сумма штрафов в отношении всех иностранных компаний, подвергнутых штрафам в РФ с начала года, составляет уже более 200 млн рублей.

В большинстве случаев, претензии Роскомнадзора к компаниям связаны с неудалением ими запрещенного в РФ контента (статья 13.41 КоАП РФ).

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали запрещенный в России контент, в том числе призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.