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Москва ждет, что ЕСПЧ отклонит политические заявления Украины и Нидерландов по делу MH17

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) примет во внимание только правовые доводы по крушению рейса MH17 и отклонит политические заявления Нидерландов и Украины, прозвучавшие на заседании в среду, заявил уполномоченный РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов.

Он выразил надежду, "что судьями будут восприняты именно правовые, юридически весомые доводы, свидетельствующие о неприемлемости жалоб".

"А все политические выступления, которые сегодня, в том числе, прозвучали, они будут отклонены", - сказал Виноградов журналистам после заседания суда по жалобам Нидерландов и Украины по MH17 в Страсбурге.

Кроме того, по словам Виноградова, Россия рассчитывает, что ЕСПЧ услышит ее доводы по жалобам Нидерландов и Украины по крушению рейса MH17, поскольку российской стороной были представлены убедительные аргументы.

"Нами были представлены убедительные позиции, которые должны привести к единственно верному выводу - о неприемлемости жалоб Украины и Нидерландов", - сказал уполномоченный.

В ЕСПЧ в среду прошли устные слушания по поводу приемлемости общего межгосударственного дела "Украина и Нидерланды против России".

Крушение "Боинга" под Донецком

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), рухнул в Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Расследование причин катастрофы вела совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. Результаты ее работы передали в нидерландский суд.

В сентябре 2016 года следствие по делу о катастрофе обнародовало выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а впоследствии - объявило о предполагаемой принадлежности этого "Бука". По данным ССГ, речь шла о ракетной установке российской 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курске. Согласно версии следователей, эта установка была передана ополченцам на востоке Украины.

Официальные представители РФ неоднократно отвергали утверждения о причастности России к крушению малазийского авиалайнера на востоке Украины.

19 мая 2019 года ССГ официально назвала четверых обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они, как сообщалось, в суд не явились. Пулатов на данный момент - единственный фигурант дела, отправивший на слушания своих адвокатов.

ЕСПЧ Михаил Виноградов Украина Нидерланды

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