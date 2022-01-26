Россия попросила ЕСПЧ отклонить жалобы Нидерландов и Украины по делу MH17

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный России при ЕСПЧ Михаил Виноградов попросил этот суд на заседании 26 января полностью отклонить как необоснованные межгосударственные жалобы Украины и Нидерландов к России в связи с катастрофой рейса MH17.

Он обратил внимания, что "события, описываемые в жалобах Украины и Нидерландов, если и имели место, то в Донецкой и Луганской областях Украины, - то есть вне территории РФ".

Виноградов напомнил, что "власти РФ категорически возражают против применения в настоящем деле концепции "эффективного контроля". "Российская Федерация не осуществляет эффективного контроля на рассматриваемой территории ни напрямую, ни через вооруженные силы, ни посредством подчиненной местной администрации или ее поддержки российскими властями".

Жалоба Нидерландов касательно катастрофы MH17 на Донбассе в 2014 году основана на искажении фактов и поддельных доказательствах, продолжил представитель России.

По его словам, в этой жалобе говорится, что Россия несет ответственность за катастрофу МН17, но отказывается от эффективного расследования трагедии и не выполняет обязательства по сотрудничеству в рамках оказания взаимной правовой помощи и выдачи.

"Указанная жалоба основана на искажении фактов, поддельных доказательствах и не соответствующих действительности, а местами лживых утверждениях", - сказал Виноградов.

По его словам, Россия активно сотрудничала с Нидерландами и выполнила большинство запросов о правовой помощи этой страны.

"К сожалению, власти Нидерландов явно вводят Европейский Суд в заблуждение о том, что "запросы о правовой помощи были полностью или частично оставлены российскими властями без ответа". Считаем необходимым проинформировать, что к настоящему времени получено 29 запросов Нидерландов о правовой помощи, из них исполнены 28, один запрос находится в настоящее время на исполнении. Ни один запрос Нидерландов не остался без реакции",- сказал он.

ЕСПЧ начал рассмотрение вопроса о приемлемости объединенной межгосударственной жалобы Украины и Нидерландов к России, заседание перенесли с 24 ноября на 26 января.

Нидерланды в июле 2020 года подали с Страсбургский суд межгосударственную жалобу к России в связи с крушением малайзийского Boeing-777 под Донецком 17 июля 2014 года. МИД Нидерландов тогда сообщил, что правительство передаст ЕСПЧ всю "доступную и имеющую отношение к делу информацию" по этому делу, чтобы эти материалы затем могли быть использованы и при рассмотрении индивидуальных исков от семей погибших.

В Нидерландах продолжается суд о крушении рейса MH17. Подсудимыми по делу проходят россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко, которых сторона обвинения считает представителями ополчения Донбасса, причастными к переброске сбившего самолет "Бука" в Донбасс и обратно. В суде ни один из них не присутствовал и только Пулатов отправил на процесс своих адвокатов.

Москва отрицает причастность к авиакатастрофе, случившейся на территории Украины, и обвиняет следствие в игнорировании российских показаний и версий.