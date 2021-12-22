Лавров счел неприемлемыми попытки привязать РФ к делу о крушении МН17

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Москва рассматривает дело о катастрофе самолета рейса МН-17 как уголовное, попытки представить его как государственное неприемлемы для России, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы внимательно следим за процессом, прежде всего потому, что дело идет о российских гражданах, которые являются подсудимыми на данном этапе, мы видим, конечно, попытки создать впечатление, как будто это совсем не уголовное дело, а государственная проблема, поскольку якобы Россия руководила этими людьми, - это абсолютно неприемлемо, это попытки с негодными средствами", - сказал он в интервью телеканалу RТ.

"Это уголовный по своей сути процесс, и в качестве такового мы его и рассматриваем", - сказал министр. По мнению Лаврова, "любые непредвзятые юристы понимают, что дело обстоит именно таким образом". Глава МИД РФ также отметил, что в деле есть "огромное количество нестыковок, несовпадений".

Как ожидается, в среду прокурор объявит свое требование приговора четырем обвиняемым - трем гражданам РФ и одному гражданину Украины: Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко. Все четверо привлекаются к ответственности за то, что, по версии следствия, стали причиной крушения рейса MH17, в результате которого погибли 298 пассажиров.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа, в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четверых обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Гиркин (Стрелков), Дубинский, Пулатов и украинец Харченко. Все они, как сообщалось, в суд не явились. Пулатов на данный момент - единственный фигурант дела, отправивший на слушания своих адвокатов.

Между тем официальные представители РФ неоднократно отвергали утверждения о причастности России к крушению малазийского авиалайнера на востоке Украины.