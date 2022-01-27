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Турция предложила проводить встречи Трехсторонней контактной группы в Стамбуле

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Турция предложила Стамбул в качестве места проведения очных встреч Трехсторонней контактной группы (ТКГ) при условии достижения консенсуса, сообщил специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ посол Микко Киннунен.

"В ответ на просьбу председателя ОБСЕ, Турция предварительно предложила Стамбул в качестве потенциального места проведения встреч ТКГ при условии достижения консенсуса", - говорится в сообщении Киннунена по итогам первого заседания ТКГ в 2022 году.

Кроме того, посол ОБСЕ выразил турецкой стороне благодарность за такое предложение, а также проинформировал участников дискуссий о возможности вернуться к очным заседаниям.

"Убежден, что личные встречи улучшат качество и повысят конфиденциальность наших переговоров", - сказал он.

Ранее полномочный представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов обвинил Украину в саботаже минского переговорного процесса. По его словам, безопасность на линии соприкосновения может быть обеспечена только при условии неукоснительного выполнения киевской стороной своих обязательств.

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в среду заявил о сохранении разногласий между странами "нормандского формата". Он отметил, что стороны решили провести дополнительные внутригосударственные консультации, "с тем, чтобы через две недели в Берлине встретиться и попытаться найти развязки по всем тем проблемам, которые в течение семи лет не разрешены".

Турция Трехсторонняя контактная группа

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