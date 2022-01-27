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Грызлов обвинил Украину в саботаже минского переговорного процесса

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Москве обвиняют Киев в нарушении условий перемирия в Донбассе и призывают к прямому диалогу с Донецком и Луганском.

"Налицо нескрываемый саботаж минского переговорного процесса со стороны Украины", - заявил журналистам полномочный представитель РФ в трехсторонней контактной группе по Украине Борис Грызлов.

По его словам, безопасность на линии соприкосновения может быть обеспечена только при условии неукоснительного выполнения киевской стороной своих обязательств.

Грызлов отметил, что на переговорах в среду "представители Донецка и Луганска привели факты нарушения Украиной договоренностей об усилении перемирия и отвода тяжелых вооружений".

"Такие действия с недоверием воспринимаются представителями Донецка и Луганска", - сказал он.

Кроме того, по его словам, "Украина по-прежнему отказывается от согласования единых параметров функционирования и общего порядка прохождения пунктов пропуска на линии соприкосновения, в том числе в связи с сохраняющейся эпидемиологической ситуацией".

"Также Киев не предоставил свою позицию по проекту "дорожной карты" по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта, вынесенному Донецком и Луганском в октябре 2020 года, игнорируя их предложения и не допуская диалога Киева и Донбасса по политическому урегулированию, предусмотренного Минскими соглашениями", - отметил Грызлов.

Ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил о сохранении разногласий между странами "нормандского формата". Он отметил, что стороны решили провести дополнительные внутригосударственные консультации, "с тем, чтобы через две недели в Берлине встретиться и попытаться найти развязки по всем тем проблемам, которые в течение семи лет не разрешены".

Козак добавил, что Киев оставляет без реакции все предложения самопровозглашенных ДНР и ЛНР по гуманитарным вопросам.

Россия Украина Борис Грызлов

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