Госдеп пообещал еще больше проблем для экономики РФ в случае нападения на Украину

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Финансовые рынки отрицательно реагируют на российскую военную активность в районе Украины, но в случае вторжения РФ на украинскую территорию последствия для экономики России будут куда тяжелее, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Не только мы предупреждаем о сильном общем ответе (о санкциях Запада в случае вторжения РФ на Украину - ИФ). Финансовые рынки, частный сектор принимают к сведению события", - сказал он на брифинге, говоря о реакции мира финансов на передвижение сил РФ близ Украины.

"Российский рубль недавно опустился на самый низкий уровень за более чем год по сравнению с долларом... Российская фондовая биржа зафиксировала худшие показатели за последний год", - добавил Прайс.

Все это, по его словам "не идет ни в какое сравнение с тем, что произойдет с российской экономикой в случае нападения на Украину".

Представитель Госдепа подчеркнул, что подготовленные Западом санкции на случай нападения РФ на Украину - "это не наказание, а способ сдерживания".

Он напомнил, что Вашингтон надеется на возможность решить спорные вопросы с РФ при помощи дипломатии. "Мы надеемся, что диалог, дипломатия, помогут найти выход из этой ситуации", - сказал Прайс.

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Россия неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.